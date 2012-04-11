Zonguldak'taki köprü faciasında arama yapan dalgıçlara para yok

Hayat kurtaran dalgıç krizi Aşkale ve Zonguldak faciasıyla su yüzüne çıktı. Kadroları AFAD'a geçen dalgıçların önce lisansı ardından tazminatları iptal edildi. Emniyet 'sınav için yetkimiz yok' deyince iki yıllık kriz başladı

Önce Erzurum Aşkale'de baraj gölünde 5 TEDAŞ işçisinin saatlerce kurtarılmayı beklerken ölümü ardından Zonguldak'ta köprü faciasında 15 kişinin kaybı, iki yıldır yaşanan bir sorunu ortaya koydu.

Bu tür felaketlerde önemli görev üstlenen İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bünyesindeki dalgıçların iki yıldır görev yapamadıkları anlaşıldı.

Ercan Sarıkaya - Levent Akpınar'ın Akşam gazetesinde yer alan haberine göre, hayat kurtaran dalgıçların yaşadığı sürecin ayrıntıları şöyle aktarıldı:

- Afet Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı oluşturulunca Sivil Savunma Müdürlükleri kapatıldı. Sivil Savunma'daki dalgıçların kadrosu böylece AFAD'a geçti.

- 2010'da AFAD dalgıçların lisanslarını iptal etti. Yapılacak yeni sınav için adres olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nü gösterdi. Süreç tamamlanana dek geçici sualtı arama kurtarma ekibi oluşturuldu.

- Emniyet sınav için 'bizim böyle bir yetkimiz yok yapamayız' deyince iki yıldır sınav yapılamadı. Ancak dalgıçlar yine de olay anında müdahale etti.

- Ardından dalış başına aldıkları tazminat kesildi.

- Tazminat kalkınca dalgıçlar artık dalmak istemedi.

Tazminat yok ama dalın

Sivil Savunma Uzmanları Derneği Başkanı Mustafa Uz 'Yaklaşık 300 dalgıç sahipsiz kaldı. İhtiyaç duyulduğunda öncü olarak göreve gönderilen onlar, fakat özlük hakları mevzu bahis olduğunda yokmuş muamelesi gören yine onlar. Tazminat yok ama dalın diyorlar' dedi.