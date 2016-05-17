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Zonguldak'taki grizu faciasında yaşamını yitiren 30 madenci anıldı

Facianın 6. yılda tören gerçekleştirildi

17 Mayıs 2016 21:41

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında, 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 madenci, Yeni Karadon Servis Kuyusu'nun önünde törenle anıldı.

Kilimli ilçesindeki maden ocağının eksi 540 kodunda, taşeron olarak galeri açma işi yürüten firmanın 30 çalışanının yaşamını yitirdiği grizu patlamasının 6. yılında madenciler için anma töreni düzenlendi.

Habertürk’ün haberine göre, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, törende yaptığı konuşmada, madenciler olarak yer altında birbirlerine canlarını emanet ettiklerini söyledi.

 

'Soma, Ermenek, Karadon taşeronlaşmadan kaynaklanıyor'

 

Sendika olarak yer altında taşeronlaşmanın başladığı 2004'ten itibaren uyarılarını yaptıklarını anlatan Demirci, şöyle konuştu:

"Madencilerin üretim kültürüne dikkat çektik. Taşeronlaşmanın yol açabileceği ciddi sakıncaları açıkça ortaya koyduk. Yer altı madenciliğinin uzmanlık gerektiren riskli bir iş olduğunu ifade ettik. Karadon'dan Soma'ya ve Ermenek'e kadar yaşanan facianın tümü bu uygulamalardan kaynaklandı. Taşeron uygulamasının bedeli ağır oldu. Biz sağlıklı koşullarda çalışmak ve üretmek istiyoruz. Ülkemizin bu kömüre ihtiyacı var. Ama işçi açıkları nedeniyle üretemiyoruz. Her geçen gün arkadaşlarımız emekli oluyor. Çalışma koşullarımız zorlaşıyor."

TTK ve sendika yöneticileriyle çok sayıda maden işçisinin katıldığı törende Kur'an-ı Kerim okundu ve mevlit şekeri dağıtıldı.

 

30 madenci yaşamını yitirmişti


TTK Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağının eksi 540 kodunda 17 Mayıs 2010'da meydana gelen grizu patlamasının ardından taşeron olarak galeri açma işini yürüten firmanın 30 çalışanından haber alınamamıştı.

TTK ekipleri, 20 Mayıs 2010'da kurtarma kafesine yaptıkları donanımla eksi 540 koduna inerken, 28 cenaze yer üstüne çıkarılmıştı.

Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesetlerine ise faciadan 8 ay sonra ulaşılmıştı.

 

28 sanık yargılandı

 

Açılan ceza davasında 28 sanık yargılanırken olaydan 4,5 yıl sonra karar çıkmıştı. Taşeron firma ortaklarından Halim Köse ve proje sorumlusu Kadir İpek 10'ar yıl, dönemin müessese müdürü 6 yıl 3 ay, müdür yardımcısı Yusuf Ünlütürk ile İnşaat Emlak Daire Başkanı Mustafa Küçük 5'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer 23 sanık ise beraat etmişti.

 

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