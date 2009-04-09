Zonguldak'ta vahşet

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde bir kadın, boğazı kesilerek öldürüldü.



Alınan bilgiye göre, Öteyüzü mahallesinde 5 çocuk annesi Yasemin Koşar (41) ile kayınvalidesi İftariye Koşar, evde oturdukları sırada kapıya gelen tanımadıkları 2 kişi tarafından darbedildi.



Daha sonra Yasemin Koşar'ı bıçakla boğazını keserek öldüren kişiler, 22 plakalı otomobille kaçtılar.



Filyos Sağlık Ocağı'nda otopsi yapılan Koşar'ın cesedinin, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.



Koşar'ın, geçen yıla dek "falcılık" yaptığı ve daha sonra bıraktığı eşi Hüseyin Koşar'ın Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



