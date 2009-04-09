T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Zonguldak'ta vahşet

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde 5 çocuk annesi bir kadın, boğazı kesilerek öldürüldü.

09 Nisan 2009 03:00

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde bir kadın, boğazı kesilerek öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Öteyüzü mahallesinde 5 çocuk annesi Yasemin Koşar (41) ile kayınvalidesi İftariye Koşar, evde oturdukları sırada kapıya gelen tanımadıkları 2 kişi tarafından darbedildi.

Daha sonra Yasemin Koşar'ı bıçakla boğazını keserek öldüren kişiler, 22 plakalı otomobille kaçtılar.

Filyos Sağlık Ocağı'nda otopsi yapılan Koşar'ın cesedinin, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

Koşar'ın, geçen yıla dek "falcılık" yaptığı ve daha sonra bıraktığı eşi Hüseyin Koşar'ın Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24