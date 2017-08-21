Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklama

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK’ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, Asma Mahallesi’ndeki bir iş yerinde uyuşturucu madde kullanıldığı ve satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. İşyerinde yapılan aramada içime hazır 10 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi. Polis 29 yaşındaki Cahit K., 26 yaşındaki Cumhur A. ve 20 yaşındaki Alperen T.’yi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Cahit K. ve Alperen T. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Cumhur A., nöbetçi mahkemece tutuklandı.