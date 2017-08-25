Zonguldak'ta tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta tarihi eser parçaları satmaya çalışan Ş.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı istihbarat Şubesi ve Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmalarında Ş.K. adlı şüphelinin Sakarya’dan aldığı tarihi eser parçalarını kentte satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Şüpheliyi takibe alan jandarma, ardından aracını durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 10 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserler incelenmek üzere Ereğli Müze Müdürlüğü\'ne gönderildi. Gözaltına alınan Ş.K.’nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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