T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'ta tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta tarihi eser parçaları satmaya çalışan Ş

25 Ağustos 2017 23:55

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta tarihi eser parçaları satmaya çalışan Ş.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı istihbarat Şubesi ve Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmalarında Ş.K. adlı şüphelinin Sakarya’dan aldığı tarihi eser parçalarını kentte satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Şüpheliyi takibe alan jandarma, ardından aracını durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 10 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserler incelenmek üzere Ereğli Müze Müdürlüğü\'ne gönderildi. Gözaltına alınan Ş.K.’nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK DHAZONGULDAKJandarma KomutanlığıKozluSakaryadanYapılanEreğli Müze MüdürlüğüGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24