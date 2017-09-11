T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'ta tarihi eser ele geçirildi, 1 gözaltı

Cüneyt ÖZFİDAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) -  ZONGULDAK’ın Çaycuma İlçesi'nde 13’üncü Yüzyıl'a ait olduğu değerlendirilen tablet ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

11 Eylül 2017 16:32

Cüneyt ÖZFİDAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) -  ZONGULDAK’ın Çaycuma İlçesi\'nde 13’üncü Yüzyıl\'a ait olduğu değerlendirilen tablet ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Perşembe Beldesi\'nde oturan C.Ç.\'nin, elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığını öğrendi. Jandarmanın alıcı gibi irtibat kurduğu C.Ç., buluşma noktasında elinde 13\'üncü Yüzyıl\'dan Cenevizliler dönemine ait olduğu değerlendirilen tabletle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, üzerinde insan figürü ve çeşitli desenler bulunan tableti Bartın\'da yaptığı bir kazıda mezarda bulduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CüneytZonguldak DHAZONGULDAKınYüzyılJandarma Komutanlığı ekipleriistihbariBeldesiYüzyıl CenevizlilerGözaltınaBartınOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24