-ZONGULDAK'TA SU BASKINI ZONGULDAK (A.A) - 07.09.2010 - Zonguldak'ta metrekareye düşen 56.4 kilogram yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı, trafikte sorunlar yaşandı. Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, zaman zaman etkisini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak dolayısıyla kent merkezindeki bazı yerleşim birimlerini su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi. Kozlu beldesi sahil yolundaki su birikintilerinin içinden geçen bazı araçların arızalanarak yolda mahsur kaldığı yağış sırasında, caddede faaliyet gösteren esnaf, iş yerlerini su basmaması için çaba sarf etti. Belediye temizlik ekiplerinin su kanallarının kapanmaması için yoğun uğraş verdiği kentte, bazı bölgelerde biriken sular itfaiye ekiplerince boşaltıldı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, Zonguldak'ta, sabah saatlerinden itibaren metrekareye 56.4 kilogram yağış düştüğünü, vatandaşların, oluşabilecek su baskını, ani sel ve yıldırım düşmesine karşı tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.