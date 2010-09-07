T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ZONGULDAK'TA SU BASKINI ZONGULDAK (A.A)

07 Eylül 2010 17:33

-ZONGULDAK'TA SU BASKINI ZONGULDAK (A.A) - 07.09.2010 - Zonguldak'ta metrekareye düşen 56.4 kilogram yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı, trafikte sorunlar yaşandı. Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, zaman zaman etkisini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak dolayısıyla kent merkezindeki bazı yerleşim birimlerini su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi. Kozlu beldesi sahil yolundaki su birikintilerinin içinden geçen bazı araçların arızalanarak yolda mahsur kaldığı yağış sırasında, caddede faaliyet gösteren esnaf, iş yerlerini su basmaması için çaba sarf etti. Belediye temizlik ekiplerinin su kanallarının kapanmaması için yoğun uğraş verdiği kentte, bazı bölgelerde biriken sular itfaiye ekiplerince boşaltıldı.  Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, Zonguldak'ta, sabah saatlerinden itibaren metrekareye 56.4 kilogram yağış düştüğünü, vatandaşların, oluşabilecek su baskını, ani sel ve yıldırım düşmesine karşı tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24