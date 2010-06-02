Zonguldak'ta şiddetli fırtına

T24 - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, şiddetli fırtınadan bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.



Akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Filyos Devlet Demir Yollarına ait lojmanın çatısı yola sürüklendi, parkta ve yol kenarlarındaki ağaç ve elektrik direkleri devrildi, bazı evlerin de çatıları uçtu.



Merkez Mahallesi'ndeki evinin penceresinin önünde bulunan Müzeyyen Ankın, fırtınadan dolayı camın patlaması sonucu yaralandı.



Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan ve kollarında kesiklerin oluşan Ankın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde aniden havanın karardığını, şiddetli fırtınanın ardından dolu yağdığını belirtti.



Fırtınadan dolayı elektrik ve telefon hatlarında arızalar oluştuğundan iletişimin sağlanamadığını anlatan Ünal, şöyle konuştu:



''Kısa süre sonra mahalleleri dolaşarak fırtınadan oluşan hasarları belirlemeye çalıştık. Çok şükür can kaybı yok, sadece bir vatandaşımızda, camın patlaması sonucu kesikler oluşmuş, durumu iyi. Bazı evlerin çatıları uçmuş, bir elektrik direği ve çok sayıda ağaç devrilmiş. Demir yollarının kenarlarındaki ağaçların devrilmesi nedeniyle tren seferleri bir süre aksadı. Yapılan çalışmalar sonucu seferler başladı. Tam olarak tespitlere sabah başlayacağız.



Yaklaşık 10 gün önce de bölgemizde hortum görüldü. O zaman vatandaşlarımızı uyararak dikkatli olmalarını istedik ve herhangi üzücü olay yaşanmadı.''



Kocaali Mahallesi'nde ikamet eden Havva İncekaya da eşi Selahattin ile büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, ''Çok korktuk. Bir süre sonra dışarıya çıktığımızda 50 metre yukarımızda bulunan evin çatısının, bizim evin çatısına uçmuş olduğunu gördük. Tabi bizim çatı da çok büyük zarar gördü. Ama önemli olan can kaybı olmaması'' dedi.