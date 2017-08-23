Zonguldak'ta sağanak yağmurda sel oluştu; köprü yıkıldı, evler boşaltıldı

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çınartepe Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda yüksek gerilim hattının bulunduğu elektrik direği kaydı. Elektrik firması yetkilileri yüksek gerilim hattındaki enerjiyi kesti. Bölgede heyelan riski taşıyan 5 ev tahliye edildi.

Evlerde yaşayan toplam 32 kişinin bir kısmı Zonguldak Belediyesi'ne ait otobüsle geçici olarak kent merkezindeki öğrenci yurduna, bir kısmı da yakınlarının yanına gönderildi. Mahalle sakinleri, TOKİ'nin yaptığı inşaat nedeniyle evlerinde heyelan riskinin oluştuğunu ifade ederek tepki gösterdi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Karagöz, aileleri sakinleştirmeye çalışarak güvenlikleri için geçici olarak tahsis edilen yurt yada yakınlarında kalmaları gerektiğini söyledi. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

Kozlu'da sus seviyesi yükselen dere, köprü yıktı

Kozlu İlçesi'ne bağlı Esen Köyü Ilıksu Mahallesi'nde su seviyesi yükselen dere, karşı taraftaki restorana girişi sağlayan yaya köprüsünü yıktı. Restorandakiler köprü yıkılınca arka taraftaki ormanlık alandan evlerine gitti. Derenin taşma riskine karşı aynı mahallede yaşayanlar evlerini boşalttı. Araçları olmayan 4 kişilik bir aile, Kozlu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından alınarak yakınlarının evine bırakıldı.

Ereğli'de araçlar suya gömüldü

Ereğli İlçesi Müftü Mahallesi Suat Başol Sokak'ta tıkanan rögar kapakları nedeniyle park halindeki 4 araç sular altında kaldı. Çevredekiler, 3 aracın sahibine ulaşıp araçları sudan çıkartmayı başardı. Bir araç ise tamamen suyun altında kaldı. Evlerinin önü suyla dolan vatandaşlar, Ereğli Belediyesi ekiplerinin vidanjör ile suyu boşaltmasını bekledi.