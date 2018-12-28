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Zonguldak'ta pompalı tüfek ile iş yerine ateş açıldı: 1 yaralı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, iş yerine 3 kişinin bulunduğu araçtan pompalı tüfek ile ateş açılması  sonucu 1 kişi yaralandı

28 Aralık 2018 03:14

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, iş yerine 3 kişinin bulunduğu araçtan pompalı tüfek ile ateş açılması  sonucu 1 kişi yaralandı. Olaydan sonra kaçan ise şüpheliler yakalandı.
Olay, akşam saatlerinde Çaycuma Yeni Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Sanayi Sitesi\'nde işçi olan Utku G.(24), bilinmeyen nedenle 3 kişinin bulunduğu aracın içinden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Utku G. ilk müdahalesinin ardından, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edildi. Utku G.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüpheliler Oktay E. (28), Mutlu E. (25) ve Ozan D. (22) ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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