Zonguldak'ta patlama: İşyerleri hasar gördü

Zonguldak kent merkezindeki bir restoranda gaz sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin edilen patlama sonucu, 2 banka şubesi ile çok sayıda iş yerinde hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Caddesi'nde üst katı birahane olan 2 katlı binanın alt katında bulunan restoranda patlama meydana geldi.



Restoran boş olduğu sırada gerçekleşen patlamanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı ve durumu itfaiyeye bildirdi.



İtfaiye ekiplerinin incelemesini sürdürdüğü sırada Çarşı Polis Merkezi'ndeki görevliler iş yeri sahiplerine bilgi verdi.



Restorandaki tüpleri tahliye eden itfaiye ekiplerinin ilk incelemesinde patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirlendi.



İl emniyet müdürlüğünden bir bomba imha uzmanı da restoranda inceleme yaptı.



Restoranın bulunduğu binanın büyük hasar gördüğü patlamada, caddenin yaklaşık 100 metrelik kesiminde bulunan çok sayıda iş yeri ile 2 banka şubesinin camları kırıldı ve iç kısımlarında hasar oluştu.



Olay yerine gelen bazı iş yeri sahipleri, patlamanın etkisiyle dükkanlarından etrafa yayılan kıyafetleri topladı, cam kırıklarını temizledi.



Patlama anında restoranın bulunduğu caddede, yaya ve araç geçişinin olmamasının olası faciayı önlediği bildirildi.



Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Atilla Çınar, zarar gören iş yerlerini inceledi, olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.



Çınar, gazetecilerin patlamayla ilgili soruları üzerine açıklama yapmayacağını söyledi.



Restoranın yaklaşık 20-30 metre uzağındaki taksi durağı çalışanı Ahmet Özoğlu, gazetecilere, büyük bir patlama sesi duyduklarını belirterek, "Sesle birlikte ateş topu gördük. Ancak, yangın çıkmadı. İş yerlerinin cam kırıkları etrafa yayıldı. Şans eseri caddede hiç kimse yoktu. Araç bile geçmemişti"dedi.



Patlamadan kısa süre önce otomobiliyle restoranın önünden geçtiğini bildiren diğer görgü tanığı Şaban Efe de olayı gördüğünde otomobilinden indiğini ifade ederek, "Arkamdan araç gelmiyordu. Ancak, restoranın 50 metre ilerisinde görevliler yaya geçidi çizgilerini yeniliyordu. Onlar da patlamanın ardından kaçtı, yaralanan olmadı" diye konuştu.



Bölgedeki incelemelerin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri, caddeyi temizlemeye başladı.

