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Zonguldak'ta pastaneye kayyum atandı

Vera Pastanesi'ne atanan kayyumlardan biri Milli Eğitim Şube Müdürü...

10 Mayıs 2016 18:49

Zonguldak’ta "paralel yapı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında  bir pastaneye kayyum atandı. Kayyum olarak Milli Eğitim Şube Müdürü, bir muhasebeci ve avukat görevlendirildi. 

Zonguldak Sulh Ceza Hâkimliği, 9 ve 13 Nisan 2016'da merkez, Ereğli, Kozlu ve Çaycuma ilçelerinde faaliyet gösteren Fatih Koleji, Anafen Dershaneleri, Gonca Kreş, otomotiv ve beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren 16 şirkete kayyum atamıştı. Özgür Düşünce'de yer alan habere göre, geçen cuma günü de Zonguldak Savcılığı'nın talebi üzerine iki şirkete daha kayyım atadı. Kayyım atanan şirketler arasında Zonguldak ve ilçelerinde 5 şubesi bulunan Vera Pastaneleri de yer aldı. Hâkimlik, 1982 yılından itibaren faaliyet gösteren Vera Pastaneleri'ne kayyum olarak ise Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İlhan Sabit Memiş, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kazım Bilgi ve Avukat Reyhan Ertem'i görevlendirdi. Polis ekipleri pastanenin Ereğli ilçesindeki şubesine giderek güvenlik önlemi aldı. Kayyımlar kuru pasta, doğum günü pastası, çikolata ve ekmekleriyle ün yapan 34 yıllık pastaneyi yönetecek.

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