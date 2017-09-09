Zonguldak'ta otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ta kontrolden çıkarak dere yatağına uçan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ereğli-Devrek yolunun Armutlucuma Köyü girişinde meydana geldi. Ereğli\'ye giden 43 yaşındaki Kezban Artık’ın kullandığı 34 ZZ 6964 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 12 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Kazada, otomobilde bulunan 62 yaşındaki Emine Artık hayatını kaybetti, 11 yaşındaki Kerim Artık ve sürücü Kezban Artık yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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