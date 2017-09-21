Zonguldak'ta ormanlık alanda örtü yangını

Cüneyt ÖZFİDAN/DEVREK (Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Devrek İlçesi\'nde ormanlık alanda çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Pürenkaya mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Yangına, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve Devrek ile Bolu\'nun Mengen Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Ekipler, arazi şartları nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Beşel, yangını söndürmek için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI