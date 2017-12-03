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Zonguldak'ta öldürülen anne- kız, yan yana toprağa verildi

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde önceki gün eski eşi Güngör Kaçar'ın öldürdüğü Gülay Gökdemir (39) ile kızı Betül Kaçar'ın (11) cenazeleri, Afyonkarahisar'da yan yana toprağa verildi

03 Aralık 2017 16:17

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Gökçebey ilçesinde önceki gün eski eşi Güngör Kaçar\'ın öldürdüğü Gülay Gökdemir (39) ile kızı Betül Kaçar\'ın (11) cenazeleri, Afyonkarahisar\'da yan yana toprağa verildi.
Zonguldak\'ın Gökçebey ilçesi Yeni mahallede 1 Aralık gecesi meydana gelen olayda, pide fırınında çalıştığı belirtilen Güngör Kaçar, çocuklarını ziyarete gelen bir süre önce boşandığı Gülay Gökdemir ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kaçar yanındaki tabancayla Gülay Gökdemir ile kızı Betül Kaçar ve oğlu B.K.\'ye ateş etti. Gülay Gökdemir ile Betül Kaçar\'ın yaşamlarını yitirdiği olayda B.K. ağır yaralandı. Güngör Kaçar ise polis tarafından gözaltına alındı.
Gülay Gökdemir ile kızı Betül Kaçar\'ın cenazeleri, dün Zonguldak\'tan memleketleri Afyonkarahisar\'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyüne getirildi. Anne ve kızın cenazeleri, köy mezarlığında öğle vaktinden önce kılınan namazın ardından,  yan yana toprağa verildi.

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