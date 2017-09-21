Zonguldak'ta okul çevreleri ve parklarda denetim

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta polis ekipleri, okul çevreleri ve parklarda, \'Çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması\' gerçekleştirdi.

Sabah başlayıp öğle satalerine kadar süren denetime 33 ekip ve 75 polis katıldı. Eğitim kurumlarının çevresinde ve parklarda çocuklar ile ailelerine, çocuklar için temel güvenlik kurallarını içeren bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Okul çevrelerinde eğitimle ilgisi olmayan kişiler üzerinde kimlik kontrolü yapıldı ve bu kişiler kurumların çevresinden uzaklaştırıldı.



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