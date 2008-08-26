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Yaşam

Zonguldak'ta ocak çöktü

Zonguldak'ta kaçak kömür ocağı çöktü! Kaçak çalıştırıldığı belirtilen ocakta hala işçiler bulunuyor

26 Ağustos 2008 03:00

Zonguldak'ın Kilimli beldesindeki kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte, mahsur kalan 3 kişiden 1'i, yaklaşık 9 saat sonra sağ kurtarıldı. 

Damarlı mahallesi Orta Damar mevkiinde, Hasan Öksüz'e ait olduğu iddia edilen kaçak kömür ocağında, öğlen saat 13.00 sıralarında tavan kısmından toprak kayarak göçük oluştu. 

Bu arada çevredeki vatandaşlar tarafından durumun farkedilmesi üzerine ocakta çalışanların yakınlarına haber verildi. 

Ocak ilgililerinin polise haber vermeyerek bir süre sürdürdüğü kurtarma çalışmalarından sonuç alınamayınca, yaklaşık 7 saat sonra haber verilen güvenlik güçleri, olayın meydana geldiği ocağa gelerek çevredeki özel maden işletmeleri çalışanlarının yanısıra Türkiye Taşkömürü Kurumu kurtarma ekiplerinin bölgeye gelmesini sağladı. 

Ekiplerin sürdürdükleri çalışmalar sonrasında, yaklaşık 9 saat göçükte mahsur kalan Aşkın Balık (17), kurtarıldı. Balık'ın, olay yerinde bulunan ambülansta ayakta tedavisi yapıldı. 

Ocakta mahsur kaldığı bildirilen Balık'ın kardeşi Murat Balık ile Erol Kaçaklı'nın kurtarılmasına çalışılıyor. Madencilerin, ocak önünde kurtarma çalışmalarına gerekli yardımlarda bulunduğu bildirildi. 

Ocağın çevresindeki, mahsur işçilerin yakınlarının endişeli bekleyişleri sürüyor.

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