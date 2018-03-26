Zonguldak'ta midibüs devrildi: 13 yaralı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Çaycuma Karapınar mevkiinde meydana geldi. İstanbul\'dan Bartın\'ın Amasra ilçesine bağlı Topallar Köyü\'ne giden Çetin E. (31) yönetimindeki 74 DL 430 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Yan yatan midibüste bulunan 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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