Zonguldak'ta madende ölen 8 işçi dualarla anıldı

KOZLU (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü\'ne bağlı maden ocağında 6 yıl önce meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden 8 işçi, ocak girişinde dualarla anıldı.

Yerin 630 metre altında 7 Ocak 2013\'te meydana gelen faciada, galeri açma çalışması yapan taşeron firmada çalışan madencilerden 5\'i açığa çıkan metan gazından zehirlenerek, 3\'ü de göçük altında kalarak yaşamını yitirdi. Ölen işçiler, kazanın 6\'ncı yıl dönümünde ocak girişinde anıldı. Törende, Kur\'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Genel Maden İşçileri Sendikası Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak, ölen işçilere Allah\'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi. Bedeller ödendikten sonra taşeron sisteminin yeraltı maden işletmeciliğinden çıkarıldığını anlatan Kolçak, \"Bundan sonra inşallah bu tür acılar yaşamayız\" dedi. İşçiler, anma programının ardından yer altına inerek mesailerine başladı.



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