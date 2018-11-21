T24 LogoT24 Logo
Gündem

ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA PATLAMA:  3 İŞÇİ MAHSUR KALDI (1)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK DHA Zonguldak'ın Kilim ilçesinde özle bir maden şirketine ait maden ocağında meydana gelen patlamada 5 madenci ocakta mahsur kaldı

21 Kasım 2018 07:22

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK DHA

Zonguldak\'ın Kilim ilçesinde özle bir maden şirketine ait maden ocağında meydana gelen patlamada 5 madenci ocakta mahsur kaldı. İşçilerden ikisi ocaktan çıkarılırken 3 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay saat 03.00 sıralarında Kilimli ilçesinde özel bir madende meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle madende patlama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk çalışmalarda 2 işçi kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. 3 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

------------

-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detaylar

 

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK DHA Zonguldak KilimOlayKilimliHenüzAFADYapılanAtatürk Devlet HastanesiGörüntü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24