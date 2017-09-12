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Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, özel bir şirkete ait  özel madende, galeriden yokuş aşağı yürürken düşen maden mühendisi Ersan Mutlu yaralandı

12 Eylül 2017 21:25

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, özel bir şirkete ait  özel madende, galeriden yokuş aşağı yürürken düşen maden mühendisi Ersan Mutlu yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Zonguldak merkez İnağzı Mahallesi\'nde,  özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana geldi. 27 yaşındaki maden mühendisi Ersan Mutlu, ocak içinde galeride yokuş aşağıya yürürken ayağı kayarak düştü. Yuvarlanarak yaralanan Mutlu, iş arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı. Mutlu, çağrılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mutlu\'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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