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Zonguldak'ta maden ocağında göçük; 2 işçi yaşamını yitirdi

Göçük altında kalan bir kişi ise kurtarıldı

27 Kasım 2017 16:32

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı.

TTK Karadon Müsessesi'ne bağlı ocakta, çalışmaların sürdüğü esnada eksi 360 ve 460 kotları arasında göçük meydana geldi. İşçilerden İsa Çeltik, Cafer Tepebaşı ve Abdülkadir Çebeci'nin göçük altında kalması üzerine diğer işçiler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Olay yerine gelen TTK tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sonucu, işçilerden Abdülkadir Çebeci bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çalışmaları hızlandıran ekipler, işçiler İsa Çeltik ve Cafer Tepebaşı'nın cansız bedenlerine ulaştı.

Cenazeler ocaktan çıkarıldıkları esnada işçi yakınları sinir krizi geçirdi. Bazı maden işçileri de gözyaşlarına hakim olamadı. Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

TTK Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ve yönetim kurulu üyeleri, olay yerine geldi.

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