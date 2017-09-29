Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi\'nde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında meydana gelen göçükte 33 yaşındaki Murat Boz, yaralandı.
Göçük, öğle saatlerinde TTK Karadon Müessese Müdürlüğü\'ne ait maden ocağında meydana geldi. Yerin 360 metre altında çalışan Boz, tavan çökmesi oluşan göçükte başına düşen kömür ve taş parçaları nedeniyle yaralandı. İş arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Boz, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Boz\'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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