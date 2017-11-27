Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü (2)

MAHSUR KALAN 2 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Zonguldak\'ın Kilimli ilçesinde, TTK Karadon Müessese Müdürlüğü\'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaşamlarını yitirdi, 1 işçi ise yıkıntı altından yaralı kurtarıldı.

Göçük, 17 Mayıs 2010 tarihindeki grizu faciasında 30 maden işçisinin öldüğü TTK Karadon Müessese Müdürlüğü\'nün maden ocağında meydana geldi. Eksi 360- 460 kotu arasındaki galeride tavanın çökmesi sonucu, saat 12.30 sıralarında, göçük oluştu. Galeride çalışan maden işçileri 37 yaşındaki Cafer Tepebaşı ile 33 yaşındaki İsa Çeltik (33), yıkıntı altında mahsur kaldı. Göçük sırasında vücuduna taş ve kömür parçaları isabet eden Abdulkadir Cebecik ise yaralandı. Cebecik, iş arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılarak, olay yerine çağrılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

TTK tahlisiye ekipleri, maden ocağına inerek, göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri de ocak önünde bekledi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İşçilerin cenazeleri, asansörle ocaktan çıkarılıp, ambulansa taşınırken, ocak önünde bekleyen iş arkadaşları, gözyaşlarını tutamadı. Bazı işçiler, sedyedeki cenazelere sarılarak, ağladı. Madencileri, diğer arkadaşları teskin etmeye çalıştı.

Cafer Tepebaşı ve İsa Çeltik\'in cenazeleri, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ersin ERCAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

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