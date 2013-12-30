Zonguldak'ta maden ocağı göçtü, 1 işçi öldü

Kilimli beldesi Karadon Mahallesi'nde kaçak işletildiği söylenen maden ocağında saat 20.00 sıralarında çalışan Yüksel Yüksel (42), tavan kısmından düşen kömür yığınının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Yüksel, diğer içiler tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ocaktan çıkarıldı. Özel araçla hastaneye kaldırılırken yolda ambulansa alınan Yüksel'in cesedi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisten gizlemeye çalıştılar

Göçük olayının polisten gizlendiği ve Yüksel'in ocaktan çıkarılmasının ardından ekiplere haber verildiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili E.D. ile birlikte ocakta çalıştıkları tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.