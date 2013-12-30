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Yaşam

Zonguldak'ta maden ocağı göçtü, 1 işçi öldü

Zonguldak'ta kaçak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü

30 Aralık 2013 02:20

Kilimli beldesi Karadon Mahallesi'nde kaçak işletildiği söylenen maden ocağında saat 20.00 sıralarında çalışan Yüksel Yüksel (42), tavan kısmından düşen kömür yığınının altında kalarak yaşamını yitirdi.
Yüksel, diğer içiler tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ocaktan çıkarıldı. Özel araçla hastaneye kaldırılırken yolda ambulansa alınan Yüksel'in cesedi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 

Polisten gizlemeye çalıştılar

 
Göçük olayının polisten gizlendiği ve Yüksel'in ocaktan çıkarılmasının ardından ekiplere haber verildiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili E.D. ile birlikte ocakta çalıştıkları tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Soruşturma sürüyor.

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