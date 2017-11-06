Zonguldak'ta maden işçileri ocaktan çıkmama eylemi başlattı (2)

GÜNDÜZ VARDİYASINDAKİ İŞÇİLER DE EYLEME KATILDI

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu\'na (TTK) bağlı Armutçuk Müessese Müdürlüğü\'nde, gece vardiyasında çalışan ve yerin 170 metre altındaki ocaktan çıkmayan işçilere, gündüz vardiyasındaki işçiler de yer altına inerek, destek verdi. Ocak önünde açıklama yapan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, işçilerin kendi inisiyatifleriyle eyleme başladığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Torba yasada 58\'inci maddenin çıkış amacı, hepimizin bildiği üzere TTK uhdesinde bulunan maden ruhsatlarının bölünerek, mülkiyeti ile birlikte diğer müteşebbislere verilmesi olayı. Bir nevi özelleştirme. Madenci arkadaşlarla birlikte mücadele azmimizle bugün sabah iş yerine geldiğimizde, gece vardiyasındaki arkadaşlarımızın bu maddenin bu hafta içerisinde Meclis\'e geleceğini, geç kalmak istemediklerini, bu saat itibariyle ocaktan çıkmadıklarını ifade ettiler. Bizler de kendilerine bu işi diyalog ile masa başında çözmek istediğimizi söyledik. Bugün, genel merkez önünde buluşacaktık. Çarşamba günü Meclis\'te tüm muhalefet milletvekilleri ve Zonguldak\'taki sivil toplum kuruluşlarıla birlikte bir basın açıklaması yapacağımızı duyurmuştuk. Bu kararı cumartesi günü başkanlar kurulu toplantısında almıştık; fakat madenci arkadaşlarımız, daha önceki yasalarda olduğu gibi hükümetin bunu alelacele gecenin bir vakti geçirebileceği endişesi ile şu anda kendilerini yer altına kilitlediler. Şu anda, gece vardiyasında görev yapan 160 arkadaşımız, yer altında. Dışarıya çıkmadılar. Gündüz vardiyasındaki arkadaşlarımız da bekliyorlar. Yarısı da onlara destek vermek için yer altına ekmeklerini paylaşmak için indiler. Burada, sendika olarak arkadaşlarımızın aldığı kararın her zaman arkasındayız. Bu madde, Meclis\'ten geri çekilinceye kadar arkadaşlarımız dışarıya çıkmayacaklarını ifade ediyorlar.\"

Söz konusu maddenin Zonguldak\'ın sonu olacağını savunan Eşitmez, \"Bu madde, ölümlü iş kazalarını artıracak. \'Özel sektör\' demek, \'ölüm\' demek. O nedenle tüm madenciler olarak daha büyük kazalara meydan vermemeleri için bu maddenin bir an evvel geri çekilmesini talep ediyoruz\" dedi.

\'TTK\'YA İŞÇİ ALINSIN\'

GMİS Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir de Üzülmez Müessese Müdürlüğü\'ne bağlı Asma-Dilaver işletmesinde, gece vardiyasında çalışan yaklaşık 250 işçinin ocaktan çıkmayarak, eylem yaptığını söyledi. Diğer müesseselerde de eylemler yapıldığını anlatan Demir, şunları söyledi:

\"Torba yasadan kaynaklanan kısım kısım bölünerek, satılmasına tepki olarak arkadaşlarımızın böyle bir tepkisi var. Ülkenin şartlarına baktığımız zaman böyle bir şey yaşamak istemiyoruz; ama biz, uzlaşı içinde olmak istiyoruz. Eğer mevcudu koruyarak, iş yerimizin yaşatılması isteniyorsa acilen işçi alınması gerekir. Dolayısıyla kavgamız; işimizin, aşımızın, ekmeğimizin kavgası. Başka bir kavga yok. Mevcut şartlara baktığımız zaman da iş yeri boşaltılmadan diğer işçi arkadaşlarımızın işe girmesi söz konusu değil. Burada, yer altında yaklaşık 250 madenci arkadaşımız var. Yer üstünde de yaklaşık 800 işçi arkadaşımız işe girmedi. Diğer müesseselerde de olduğunu duyduk. Maden işçisi, çok uysaldır; ama maden işçisini belli bir zaman sonra durdurmakta bizler bile sıkıntı çekebiliriz. Biz, uzlaşı istiyoruz. Biz, işimizi yaşatmak istiyoruz. Başka bir amacımız yok.\"

AMASRA\'DA EYLEM

Bartın\'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında, gece vardiyasında çalışan işçiler de ocaktan çıkmayarak, Ereğlililerin eylemine destek verdi. Madenciler, yerin 200 metre altında slogan atarken, kurumun özelliştirilmesinin önünü açan madde geri çekilene kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.



Gürkay GÜNDOĞAN- Sinan KABATEPE- Ayhan ACAR/ZONGULDAK, BARTIN, (DHA)



FOTOĞRAFLI