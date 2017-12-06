T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'ta 'Kudüs' tepkisi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta toplanan yaklaşık 100 kişi, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi

06 Aralık 2017 20:14

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta toplanan yaklaşık 100 kişi, Amerika Birleşik Devletleri\'nin (ABD) Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.
Madenci Anıtı\'nda çeşitli sivil toplum kuruluşlarını katılımıyla basın açıklaması düzenlendi. Grup adına açıklama yapan Ahmet Özbek, her geçen gün İslam coğrafyasının küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevrildiğini söyledi. Kutsallarının çiğnenerek topraklarına el uzatıldığını ifade eden Özbek, şöyle dedi:
\"Hadsizliğin, saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs\'ümüzü işgalci İsraillilerin Siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır. İlk kıblemizin bulunduğu Filistin 1948 yılından beri yüzlerce yıllık Büyük İsrail Projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. Televizyonlarda naklen Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınları, erkekleri, çocukları dünyanın gözü önünde cami avlusunda katledilirken bunu yapan işgalci güruhu şımarıklıkla nitelendirip şirin göstermeyi alçaklık olarak nitelendiriyoruz. İslam\'ın ilk kıblesinde dahi ezan-ı Muhammedi\'nin yasaklanması; son olarak da Kudüs\'ün işgalci Siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslam alemine hatırlatıyoruz.\"
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAKDHA ZONGULDAKAmerika Birleşik Devletleri ABD KudüsMadenci AnıtıGrupAhmetKutsallarınınTrumpKudüsSiyonistFilistinBüyükProjesiTelevizyonlardaMüslümanMuhammediSiyonistlerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24