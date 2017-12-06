Zonguldak'ta 'Kudüs' tepkisi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta toplanan yaklaşık 100 kişi, Amerika Birleşik Devletleri\'nin (ABD) Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Madenci Anıtı\'nda çeşitli sivil toplum kuruluşlarını katılımıyla basın açıklaması düzenlendi. Grup adına açıklama yapan Ahmet Özbek, her geçen gün İslam coğrafyasının küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevrildiğini söyledi. Kutsallarının çiğnenerek topraklarına el uzatıldığını ifade eden Özbek, şöyle dedi:

\"Hadsizliğin, saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs\'ümüzü işgalci İsraillilerin Siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır. İlk kıblemizin bulunduğu Filistin 1948 yılından beri yüzlerce yıllık Büyük İsrail Projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. Televizyonlarda naklen Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınları, erkekleri, çocukları dünyanın gözü önünde cami avlusunda katledilirken bunu yapan işgalci güruhu şımarıklıkla nitelendirip şirin göstermeyi alçaklık olarak nitelendiriyoruz. İslam\'ın ilk kıblesinde dahi ezan-ı Muhammedi\'nin yasaklanması; son olarak da Kudüs\'ün işgalci Siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslam alemine hatırlatıyoruz.\"

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