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Yaşam

Zonguldak'ta köprü çöktü: 11 kişi kayıp

Çaya düşen otomobilde bulunan 2 kişi iş makinesiyle kurtarılırken, içinde 11 kişi olduğu belirlenen minibüse ise ulaşılamadı

06 Nisan 2012 22:26

 

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos çayı üzerindeki köprünün bir bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Suya düşen minibüsün içinde olan 11 kişiden haber alınamıyor.
 
Olay sonrası açıklama yapan Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Güngör, Çaycuma ilçesinde Filyos Çayı'ndaki köprünün bir bölümünün çökmesi sonucu, içinde 11 kişinin bulunduğu tahmin edilen bir minibüsün çaya düştüğünü belirlediklerini söyledi.
 
Çaydaki su seviyesinin yüksekliği nedeniyle dalgıçların dalış yapamadığını kaydeden Güngör, arama kurtarma çalışmalarına yarın devam edileceğini açıkladı. 
 
Minibüsün içinde Çaycuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen'in babası ve yeğeninin de olduğuna yönelik iddialar olduğunu anlatan Güngör, bilginin henüz teyit edilmediğini belirtti.
 
Olayı duyan belediye başkanı Gülşen'in fenalaştığı ve Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

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