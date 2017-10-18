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Zonguldak'ta kaza: 2 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Gökçebey İlçesi'nde kamyonet ile otomibilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

18 Ekim 2017 00:25

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Gökçebey İlçesi\'nde kamyonet ile otomibilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Bakacakkadı Beldesi girişinde meydana geldi. İbrahim Albuzlu yönetimindeki 67 VA 585 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Sefa Sağlam yönetimindeki 23 K 2611 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Albuzlu ile Sağlam yaralandı.
Durumu ağır olan yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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