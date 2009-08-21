Zonguldak'ta katliam: 6 ölü

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Çayır Köyü'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi aralarında eşi, kayınpederi ve kayınvalidesinin de bulunduğu 6 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısının, kayın babası, kayın validesi ve 2 baldızını işlettikleri maden ocağından dönerken ormanda pusu kurup öldürdüğü iddia edildi.



Daha sonra kayın babasının evinin camını kırarak içeri girdiği tahmin edilen zanlının, eşi ve kayın biraderini de öldürdüğü öne sürüldü.



İddiaya göre, Çayır köyünde bir süredir eşiyle ayrı yaşamasından karısının ailesini sorumlu tuttuğu ileri sürülen Şafak Köksal (22), kayın babası Hüseyin Köroğlu (45), kayın validesi Havva Köroğlu (45), baldızları İlknur (26) ve Zülfiye Köroğlu'nu (24) işlettikleri maden ocağından dönüş için kullandıkları güzergahta pusu kurdu.



Yola koyduğu büyük odun parçasıyla Köroğlu ailesinin bulunduğu otomobilin geçişini engelleyen Köksal'ın, araçtan inerek odunu kaldırmak isteyen baldızları İlknur ve Zülfiye Köroğlu'nu tabanca ve pompalı tüfek kullanarak öldürdüğü, anne ve babaya da araçtan çıkmalarının ardından ateş ettiği öne sürüldü.



Kayın babası ve kayın validesi de olay yerinde ölen Köksal'ın daha sonra 5 kilometre uzaklıktaki eşinin bulunduğu eve gittiği, kapıyı camını kırıp kilidi açarak içeriye girdiği eşi Ayşe Köksal (22) ve kayın biraderi Aydın Köroğlu'nu (20) da pompalı tüfek ve tabanca kullanarak öldürdüğü ifade edildi.



Köksal, 5 aylık oğlu Doğu'yu alarak yaşadığı eve gitmesinin ardından jandarmaya kendini ihbar etti.



Katil zanlısının kayın babası Hüseyin Köroğlu'nun diğer oğlu Ali'nin, cinayetler sırasında çalıştığı Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda bulunduğu öğrenildi.



Çay içmeye gitmiş



Çayır Köyü Muhtarı Rafet Çınar, olayla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, katil zanlısının eşini yaklaşık 1 ay önce dövmesinin ardından durumun jandarmaya intikal ettiğini belirterek, "Kavganın ardından Köksal'ın eşi, çocuğunu alarak babasının evine gitti. Bir süre sonra Şafak Köksal'ın çocuğunu görmek istemesine eşinin ailesi izin vermeyince aralarında gerginlik yaşandı. Bu olayların ardından Köksal, yola pusu kurarak ve evde 6 kişiyi öldürmüş" dedi.



Çınar, "Cinayetten sonra kucağına aldığı çocuğuyla yürüyerek kendisine ait eve gitmiş. Jandarmaya da telefon açarak cinayeti anlatmış. Ben, kendisiyle köy kahvehanesinde çay içerken karşılaştım. Yüzünde 6 kişiyi öldüren görüntü yoktu, çok sakindi. Kahvehaneye gelen jandarma ekiplerince yakalanınca olayı öğrendik" diye konuştu.



Çınar, Köksal'ın düzenli işi olmadığını, inşaatlarda ve günübirlik işlerde çalıştığını kaydetti.



İnceleme sürüyor



Olay yerlerinde Zonguldak Cumhuriyet savcısı incelemelerini sürdürürken, jandarma ekipleri de delilleri topluyor.



Güvenlik şeridi çekerek, cesetlerin bulunduğu alana girişi yasaklayan güvenlik güçleri, gazetecilerin olay yerinden görüntü almalarına da izin vermiyor.



Jeneratörlerle aydınlatılan ormanlık alanın ve evin çevresinde toplanan köylüler, jandarmanın çalışmalarını takip ediyor. Bu arada, olayda kullanılan tabanca ve pompalı tüfeğin, jandarma tarafından muhafaza altına alındığı belirtildi.