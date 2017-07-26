Zonguldak'ta Kalkolitik Çağ'a uzanan kalıntılar bulundu

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’ndeki İnönü Mağarası’nda yapılan kazı çalışmalarında M.Ö 5000-3000 yılları arasını kapsayan Kalkolitik Çağ’a kadar uzanan kalıntılar bulundu.

NTV'nin haberine göre, Ereğli Müze Müdürlüğü ve Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden 25 kişilik ekip, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayıyla Çaylıoğlu Köyü’ndeki ormanlık alanda bulundan İndere mevkisindeki İnönü Mağarası'nda kazı çalışması başlattı. Ereğli Müzesi Müdürü Ahmet Mercan başkanlığında BEÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hamza Ekmen'in bilimsel danışmanlığında yürütülen ve 25 gündür süren çalışmalarda mağarada çanak, çömlek, akıtacaklı kaplar, kemik ve taş aletler gibi çok çeşitli malzemelerden yapılmış buluntular gün yüzüne çıkartıldı.

Kalkolitik Çağ'a uzanan kalıntılar

Yrd. Doç. Dr. Hamza Ekmen, Mağarada bulunan kalıntıların M.Ö 5000-3000 yılları arasını kapsayan bakır çağ olarak da bilinen Kalkolitik Çağ'a kadar uzandığını söyleyerek şöyle dedi.

Yrd. Doç. Dr. Hamza Ekmen, Mağarada bulunan kalıntıların M.Ö 5000-3000 yılları arasını kapsayan bakır çağ olarak da bilinen Kalkolitik Çağ'a kadar uzandığını söyleyerek şöyle dedi.

"İnönü Mağarası’nı, geçtiğimiz yıl ziyaret ettik. İnönü Mağarası, daha önceki yıllarda Selçuk Üniversitesi Hititoloji hocalarından Güngör Karaoğuz’un çalışmalarında keşfedilmiş bir mağaradır. Onun yayınlarındaki bilgilerden hareketle bu mağarayı geçen yıl tekrardan ziyaret etmiştik. Mağara yüzeyindeki elde ettiğimiz seramik kalıntıları ve diğer objelerden hareketle mağaranın önemini bir kez daha anladık. Bölgedeki birkaç daha mağara ile birlikte daha önceki yıllarda kazısı yapılan Yassı Kaya Mağarası, İnönü Mağarası, 4 İnler ve Sarmaşık mağaraları düşünüldüğünde İnönü Mağarası’nın Geç Kalkolitik Çağı, Erken Tunç Çağı kültürleri düşünüldüğünde bölgedeki merkez yerleşim olabileceği kanaatine vardık.”

Batı Karadeniz'de en eski yerleşim yeri

Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin tamamının projeye dahil olduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Ekmen, "Üniversiten 17 arkadaşımızdan oluşan ekibimiz çalışıyor. Ayrıca Çaylıoğlu Köyü’nden de anlaştığımız işçilerle 25 kişilik ekibimiz var. Geçtiğimiz yıl ulaştığımız ilk izler ve üzerinde düşündüğümüz sonuçları, bu yıl neredeyse teyit etmiş durumdayız. Bu bağlamda düşünüldüğünde Karadeniz Ereğli’nin, sadece Antik Çağdaki Heraclea Pontica kenti ile kalmadığını ve Ereğli ilçesinin geçmişinin ve yerleşim izlerinin en azından Geç Kalkolitik Çağ’a kadar uzandığını görmüş durumdayız. Bu anlamda düşünüldüğünde de şuana kadar, Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki en erken, en eski yerleşimlerden birisi ile karşı karşıyayız" dedi.



Yrd.Doç.Dr. Ekmen, ortaya çıkarılan buluntularla mağarada yaşayan insanların yoğun olarak küçükbaş hayvancılıkla uğraştıklarını, buna bağlı olarak mandıracılık faaliyetleri ile geçimlerini sağladıklarını tespit ettiklerini söyledi. Ekmen, çalışmaların 5 yılda tamamlanmasını beklediklerini belirtti.