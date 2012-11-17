Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta yapılan denetimler sonrası 5 ay önce kapatılan ancak kaçak olarak çalıştırılmaya devam edilen kömür ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta, kapatılan özel kömür ocağında kaçak yapılan üretim sırasında meydana gelen göçükte 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta, Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü müfettişlerince yaklaşık 5 ay önce eksiklikleri nedeniyle kapatılan özel kömür ocağında kaçak üretim sırasında tavan kısmından toprak kayması sonucu oluşan göçüğün altında kalan Ural Topraklı (61) hayatını kaybetti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından maden ocağından çıkarılan Topraklı'nın cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ocak sahibi olduğu iddia edilen İ.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.