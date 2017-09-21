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Zonguldak'ta kaçak içki ve sigara operasyonu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği operasyonda 381 şişe kaçak içki ve 200 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

21 Eylül 2017 16:58

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta polisin düzenlediği operasyonda 381 şişe kaçak içki ve 200 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda kentte kaçak içki satışına yönelik soruşturma başlattı. Belirlenen 5 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda farklı markalarda 381 adet kaçak içki, 200 paket kaçak sigara ve 664 adet içki bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili  E.K. ve C.H. gözaltına alındı. C.H., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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