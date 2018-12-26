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Zonguldak'ta itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, trafik kazasına müdahale etmeye giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı

26 Aralık 2018 03:57

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, trafik kazasına müdahale etmeye giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında, Saltukova Beldesi girişinde bulunan köprüde meydana geldi. Saltukova Beldesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmeye giden Murat Ç. yönetimindeki itfaiye aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada  Murat Ç. ile araçta bulunan itfaiye erleri Aydoğan S. ve Alper M. yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından araçtan çıkarılan itfaiye erleri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

 

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