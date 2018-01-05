Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 15 yaralı (2)

YARALI SAYISI 19\'A YÜKSELDİ

Zonguldak\'ta, maden işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralı sayısı, 19\'a yükseldi. Genel Maden İşçileri Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, Fatih Turgut adlı işçinin durumunun ağır olduğunu, diğer işçilerin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Öte yandan kaza yerinde, yaralıların ambulansa alınması sırasında, bir kaza daha meydana geldi. Vedat Tancan\'ın kullandığı 67 AU 145 plakalı, İl Özel İdaresi\'ne ait hafif ticari araç ile Erdil Şen yönetimindeki 67 TC 782 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi, tedavileri için özel hastaneye kaldırıldı.



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