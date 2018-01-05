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Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 15 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ta, maden işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak, şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

05 Ocak 2018 12:15

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ta, maden işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak, şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, Zonguldak- İstanbul yolunun Ereğli mevkisinde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü\'ne bağlı ocakta, gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan Yunus Aydın (34) yönetimindeki 67 LG 217 plakalı minibüs, önündeki Ramazan O.\'nun (36) kullandığı 67 TR 207 plakalı otomobile çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Ters dönen minibüste bulunan 15 kişi, yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından minibüsten çıkarıldı. İhbarla olay gelen sağlık ekiplerince yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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