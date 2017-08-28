Zonguldak'ta ilik nakli bekleyen 13 yaşındaki Tuğçe, hayata tutunamadı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma İlçesi’nde 13 yaşındaki Tuğçe Bayraklı, aplastik anemi (kemik iliğinin yeteri kadar veya hiç yeni hücre üretememesi) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çaycuma Barbaros Kutlutaş Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Tuğçe Bayraklı’ya 2 yıl önce rahatsızlanması üzerine götürüldüğü hastanede aplastik anemi hastalığı teşhisi konuldu. Ankara Gazi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören ve uygun ilik bekleyen Bayraklı, bugün sabaha karşı yaşam mücadelesini kaybetti. Bayraklı’nın ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Bayraklı’nın cenazesi, hastaneden alındıktan sorna Zonguldak Çaycuma İlçesi’ndeki evine götürüldü. Dua edilip helallik alınması sırasında yakınları gözyaşlarını tutamadı. Bayraklı’nın cenazesi, Basatlı Köyü’nde ikindi namazının ardından toprağa verildi.

FACEBOOK’TA ANNESİ İÇİN PAYLAŞTIĞI YAZI DUYGULANDIRDI

Tuğçe Bayraklı’nın geçen 27 Mart’ta Facebook’ta paylaştığı annesi Neriman Bayraklı ile birlikte çektirdiği fotoğrafı ise görenleri duygulandırdı. Bayraklı fotoğrafa, \'Bu resimdeki gibi kalsın sevgimiz. Ben sana annem diye çağırayım sende bana kocaman sevgi dolu kollarını aç bende koşarak sarılayım. Başımı göğsüne dayayıp hıçkıra hıçkıra ağlayayım. Sen de kocaman sevginle ısıt beni. Öp kokla, tut ellerimden. Ama sakın bırakma olurmu annem. Çünkü ben sensiz yapamam. Sen yanımda olmazsan dayanamam sensizliğe. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın güzel kadın. İyi ki benim annemsin\' yazdığı görüldü. Bayraklı’nın yakınları ve arkadaşları, fotoğraf altına yorumlar yazarak üzüntülerini paylaştı.



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