T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesi Saltukova Beldesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

14 Mayıs 2018 17:56

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesi Saltukova Beldesi\'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Zonguldak-Bartın Karayolu Saltukova Beldesi Hacılar Köyü mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametine gitmekte olan Nihat Yılmaz idaresindeki 67 TZ 685 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Fatma Çakar idaresindeki UN HU 47 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Nihat Yılmaz, Fatma Çakar ve aynı araçta bulunan Songül Akgün yaralandı. Çaycuma Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yeliz ALAGÖZÇAYCUMAZonguldakDHA ZONGULDAKSaltukova BeldesiKazaZonguldakBartın Karayolu Saltukova Beldesi Hacılar KöyüBartınNihat YılmazTZFatmaUN HUKazada Nihat Yılmaz FatmaSongül AkgünDevlet HastanesiKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24