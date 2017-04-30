Zonguldak'ta iki antitank füzesi ele geçirildi; bir İranlı tutuklandı

Zonguldak Limanı'nda iki antitank füzesi ele geçirildi. Füzeleri İran'a götürmek istediği ifade edilen bir İranlı tutuklandı.

Ukrayna'dan Cenk-y gemisiyle Zonguldak Limanı'na gelen bir İran vatandaşının aracında yapılan aramada askeri dürbün ve mekanizma parçaları ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki İranlı E.E. olayla ilgili gözaltına alındı. Füzeleri İran'a götürmek istediği ifade edilen E.E.'nin tutuklandığı öğrenildi.

NTV'nin haberine göre; askeri parçalar üzerinde yapılan araştırma sonucu bu parçaların anti tank füzesine ait olduğu tespit edildi.

İranlı zanlı gözaltına alındı. Olayın terörist faaliyetlerle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.