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Yaşam

Zonguldak'ta heyelanda 3 katlı okul çöktü

Yol genişletmesi sırasında 3 katlı imam hatip lisesi binası yıkıldı

29 Temmuz 2015 20:53

Zonguldak'ın Devrek İlçesi'nde, yol genişletmesi sırasında geçen 16 Temmuz'da meydana gelen heyelan devam ediyor. Heyelan nedeniyle 3 katlı Anadolu İmam Hatip Lisesi binası çöktü.

Karayolları ekiplerinin Devrek- Ereğli yolu genişletmesi çalışması sırasında meydana gelen heyelan nedeniyle daha önce Karşıyaka Mahallesi'nde 86 binada toplam 361 kişi tahliye edildi.

Hürriyet'in haberine göre, bölgede heyelanın devam etmesi nedeniyle boşaltılan binalardan bazıları yıkılma tehlikesiyle karşılaştı. Boşaltılan binalardan 6 katlı apartman, dün gece çöktü.

Bu sabah da heyelan nedeniyle başka bir yerde yapılması kararlaştırılarak boşaltılan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 3 katlı ana binası çöktü. Konferans salonunun bulunduğu bina ise yan yattı. Çökme anı kamera ile görüntülendi.

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