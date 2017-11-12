Zonguldak'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2\'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Ereğli-Alaplı yolu Kışla Kavşağı\'nda meydana geldi. Rahatsızlanan yeğenini, ailesiyle birlikte hastaneye götüren Recep Malhatun\'un (29) kullandığı 67 TJ 163 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönüş yapan Berkan Yaman\'ın (30) yönetimindeki 67 UD 233 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Yaman ile diğer araçta bulunan Hatice Ergül (38), Mehmet Ergül (33), Eymen Ergül (2) ve Fatma Malhatun (62) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yaman ve Ergül\'ün hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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