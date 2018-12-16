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Zonguldak'ta fuhuş operasyonu

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları iddia edilen 2 kadın ile fuhşa aracılık eden 1 kişi gözaltına alındı

16 Aralık 2018 15:03

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları iddia edilen 2 kadın ile fuhşa aracılık eden 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi\'nde bulunan evde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Evi takibe alan polis, içeriden çıkan 3 erkeğin ifadesini aldı. Evde para karşılığı iki kadının fuhuş yaptığını söylemeleri üzerine, eve baskın yapıldı. Evde bulunan F.M. (28) ve B.T. (26) adlı iki kadın gözaltına alındı. Polis, kadınların verdiği ifade doğrultusunda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen Ö.B. (39) adlı erkeği de başka bir evde gözaltına aldı. 2 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ö.B.’nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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