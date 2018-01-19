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Zonguldak'ta fırtına kıyılarda hasara yol açtı (3)

FIRTINANIN HASARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Zonguldak'ta etkili olan fırtınanın sahil kesiminde yarattığı tahribat havadan görüntülendi

19 Ocak 2018 19:35

FIRTINANIN HASARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Zonguldak\'ta etkili olan fırtınanın sahil kesiminde yarattığı tahribat havadan görüntülendi. Kozlu ilçesinde drone ile çekilen görüntülerde iş yerlerinin ve balıkçı barınakların uğradığı zarar daha net görüldü. Bölgede AFAD ile Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, dalgalar nedeniyle zarar gören köprüde incelemelerde bulundu. Kötü bir gece atlattıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, \"Dün geceden itibaren yoğun fırtına ve deniz seviyesinin yükselmesi ile birlikte dere ağzındaki mahmuz yıkılmıştır. Yıkılmanın ardından teknik heyet bölgeye gelerek yolu trafiğe kapattı. Şu anda tedirgin olacak bir şey yoktur. Kırılan bölgeleri, beton basarak köprüyü güçlendirecekler. Önümüzdeki günlerde köprülü kavşak projemiz vardır. Yetkililerle görüştük, en kısa zamanda köprülü kavşağı hizmete sunacağız. Dev dalgalar nedeniyle işletmelerimizin bir kısmı da zarar görmüştür. En kısa zamanda yaraları saracak şekilde önlemleri alınacaktır\" dedi.

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