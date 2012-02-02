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Zonguldak'ta ev yangını: 1 ölü ZONGULDAK (A.A)

02 Şubat 2012 21:33

-Zonguldak'ta ev yangını: 1 ölü ZONGULDAK (A.A) - 02.02.2012 - Zonguldak'ta bir evde çıkan yangında felçli kişi yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Birlik Mahallesi Şifa Sokak'ta 4 katlı binanın üst katında ikamet eden felçli Ahmet Atar (78), sobanın kenarında uyuduğu sırada üzerindeki battaniye yere düştü. Sobaya değen battaniyenin tutuşması sonucu çıktığı tahmin edilen yangını fark eden komşuları, durumu Ahmet Atar'ın oğlu Tarkan Atar'a (36) bildirdi. Olay yerine giden Atar, babasını kurtarmak için ağabeyi Levent Atar ile eve girdi. Elleri ve yüzü yanan Tarkan Atar ile dumandan etkilenen ağabeyi, yardıma gelen vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı.  Tarkan Atar, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı, dumandan etkilenen ağabeyine ise ambulansta müdahale edildi. Zonguldak Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, Ahmet Atar yaşamını yitirdi.  Atar'ın cesedi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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