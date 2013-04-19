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Yaşam

Zonguldak'ta erkek çocuğa 2 yıl boyunca 15 kişi tecavüz etti

Türkiye 15 yaşındaki erkek çocuğuna torun sahibi dedelerin de arasında bulunduğu 15 kişinin tecavüz haberini konuşuyor

19 Nisan 2013 18:34

Zonguldak Kozlu'da iki yıl süreyle yaşları 15 ila 60 arasında değişen 15 kişinin tecavüz ederek şantaj yaptığı erkek çocuğunun yaşadığı olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.


Esnaf ihbar etti


Utandıran olay, Kozlu'da esnaflık yapan bir kişinin 15 Nisan günü, polise "Mahallemizdeki bazı kişiler bir erkek çocuğuna sürekli tecavüz ediyor" diyerek ihbarda bulunmasıyla açığa çıktı. İhbar üzerine Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılğı'nın talimatı doğrultusunda olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.


12 kişi gözaltında


Zonguldak Emniyeti'nde oluşturulan özel ekip, mağdur çocuk ve ailesiyle irtibata geçti. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde bilgisine başvurulan çocuğun anlattıklarından yola çıkarak 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 9'u tutuklanırken 3 kişi ise serbest kaldı. Olayla ilgili olarak 3 kişi ise halen aranıyor.


'Tecavüz edenler arasında benim yaşımda torunları olanlar var'


Mağdur çocuk, başından geçenlerle ilgili, "Aralarında madenciler, TIR şoförleri, taksiciler, esnaflar, inşaat işçileri, emekliler de vardı. Ayrıca bu kişilerin tanıdığı ve o dönem liseye giden 15 yaşındaki çocuklar da vardı. Bu kişiler arasında 15 ila 60 yaşına kadar olan insanlar vardı. Bu insanlar bana iki yıl boyunca tecavüz etti. Tecavüz edenler arasındaki bazı insanların benim yaşımda torunları bile vardı. Ne zaman kendileriyle görüşmek istemediğimi söylesem beni yine tehdit ettiler." dedi.

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