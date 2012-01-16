-Zonguldak'ta eğitime kar engeli ZONGULDAK (A.A) - 16.01.2012 - Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde yarın eğitime bir gün süreyle ara verildi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemesinden dolayı il merkezi, bağlı belde ve köylerdeki okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim okulları, orta öğretim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın da ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.