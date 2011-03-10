-ZONGULDAK'TA EĞİTİME 2 GÜN ARA ZONGULDAK (A.A) - 10.03.2011 - Zonguldak'ın bazı belde ve köylerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ve yarın ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Harun Girgin, Gökçebey, Alaplı ve Ereğli ilçe merkezi hariç bağlı beldeler ile köylerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 10-11 Mart tarihlerinde ara verildiğini söyledi. -ÇIĞ ALTINDA KALAN OTOMOBİL- Muş-Kulp karayolunun 20. kilometresinde çığ altında kalan otomobil, karayolları ekiplerince çıkarıldı. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda köye ulaşım sağlanamazken Muş-Kulp karayolunun Kozma yaylası mevkisinde çığ meydana geldi. İçinde iki kişinin bulunduğu otomobil çığ altında kaldı. Yolun ulaşıma kapanmaması için bölgede hazır bekletilen karayolları ekipleri, anında müdahale ederek, çığ altında kalan otomobili çıkardı. Çığ nedeniyle Diyarbakır'a hasta götürdükten sonra Muş'a dönen iki ambulans, bir kamyonet ve bir otomobil bölgede mahsur kaldı. Karayollarına bağlı ekipler, bölgede yaptıkları karla mücadele çalışmalarının ardından yolu ulaşıma açtı. Araçlar yoluna devam ederken bölgede bekletilen karayolları ekipleri, çalışmalarını aralıklarla sürdürüyor.