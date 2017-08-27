T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak’ta ‘drone’ destekli trafik denetimi

Durmuş SEVİNDİK / ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK’ta, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda‘ drone’ destekli trafik denetimi yapıldı

27 Ağustos 2017 19:13

Durmuş SEVİNDİK / ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK’ta, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda‘ drone’ destekli trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla kentin en yoğun Gazipaşa, Uzunmehmet, Cumhuriyet, Mehmetçik, Bülent Ecevit ve Milli Egemenlik Caddeleri’nde önlem aldı. Ekipler, ‘drone’ destekli denetimlerde hız ihlali, hatalı solama, emniyet kemeri gibi hayati önem taşıyan konulara dikkat etmeleri konusunda sürücüleri uyardı. Uygulama süresince drone ile yoğun güzergahlarda trafik izlendi. Yaklaşık 1 saat süren denetimlerde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken trafik akışının normal olduğu anlaşıldı.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Durmuş SEVİNDİKZONGULDAK DHAZONGULDAKtaKurban BayramıEmniyet MüdürlüğüneGazipaşa Uzunmehmet Cumhuriyet Mehmetçik Bülent EcevitMilli Egemenlik CaddelerindeEkiplerUygulamaYaklaşıkFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24