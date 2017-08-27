Zonguldak’ta ‘drone’ destekli trafik denetimi

Durmuş SEVİNDİK / ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK’ta, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda‘ drone’ destekli trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla kentin en yoğun Gazipaşa, Uzunmehmet, Cumhuriyet, Mehmetçik, Bülent Ecevit ve Milli Egemenlik Caddeleri’nde önlem aldı. Ekipler, ‘drone’ destekli denetimlerde hız ihlali, hatalı solama, emniyet kemeri gibi hayati önem taşıyan konulara dikkat etmeleri konusunda sürücüleri uyardı. Uygulama süresince drone ile yoğun güzergahlarda trafik izlendi. Yaklaşık 1 saat süren denetimlerde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken trafik akışının normal olduğu anlaşıldı.

FOTOĞRAFLI