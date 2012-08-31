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Yaşam

Zonguldak'ta bir madenci gazdan zehirlenerek öldü!

Madenciler hastaneye kaldırılırken, arkadaşlarının endişeli bekleyişi gözlerden kaçmadı

31 Ağustos 2012 23:21

 

Zonguldak'ta, özel kömür ocağında gazdan zehirlenen 1 madenci öldü, 3 madenci hastaneye kaldırıldı.
 
Alınan bilgiye göre, Dilaver Mahallesi'nde Ş.D'ye ait özel maden ocağında, kömür üretimi sırasında açığa çıkan gazdan Sertan Hot (39), Ramazan Katırcıoğlu, Abdullah Düzmen (27) ve Hasan Yavan (25) etkilendi.
 
Durumu fark eden mesai arkadaşlarınca ocaktan çıkarılan madenciler, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Madencilerden hasan Yavan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

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