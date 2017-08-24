Zonguldak'ta Atatürk'e çiçek veren kızın heykeli onarıldı

Gürkay GÜNDOĞAN- Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ı, 86 yıl önce ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk’e ilk ayak bastığı yerde çiçek veren 5 yaşındaki Ayten Alper’in saldırıya uğrayan heykelinde koparılan elindeki çiçeği yerine konuldu.

Zonguldak Belediyesi, 26 Ağustos 1931’de kente gemiyle gelen ve limandaki iskeleden karaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk\'ü, 5 yaşındayken çiçekle karşılayan ve şu anda 91 yaşında olan Ayten Alper’in heykelini yaptırdı. 1 metre 20 santim yüksekliğindeki heykel, Atatürk’ün ilk ayak bastığı Liman Caddesi’ndeki Maden Mühendisleri Odası’nın yanındaki alana dikildi. Geçen yıl 26 Ağustos’ta Atatürk\'ün kente gelişinin 85\'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen törenle heykelin açılışı gerçekleştirildi. Geçen Cuma günü kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, saldırdıkları heykelin elindeki çiçeği kırdı. Dekoratif amaçlı konulan kömür parçaları da etrafa saçıldı. Zonguldak Belediyesi’nin talimatıyla heykeltıraş Nazmi Özden tarafından yapılan çiçek, heykele monte edildi. Özden, heykele zarar verildiğini öğrendiğinde olay yerine geldiğini ve çiceğin tahrip edildiğini gördüğünü söyledi. Yaptığı çalışmayla kırılan çiçeğin aynısından yaptığını ifade eden Özden, şöyle dedi:

\"Polyesterden yapılma bir heykel olduğu için sert darbelerde kolaylıkla kırılabiliyor, çiçeğini de tamir ettik, yeniden yapıp yerine koyduk. Bize gelen bilgiye göre, olayı küçük çocukların yaptığı söyleniyor. Tahrip edildiğine dair kesinleşmiş bir şey yok. Daha çok çocukların oynarken kırıldığına dair bir izlenim var bizde. Bu tür eserlerin yanında resim çektirirken veya etrafında dolaşırken daha dikkatli olmaz lazım. Sert darbelerden kaçınmak lazım. Çünkü kırılgan bir malzeme bu. Ani sert darbelerde esnek olduğu için kolayca kırılabiliyor.\"

Çiçeğin yerine konulduğunu görenler yetkililere teşekkür etti. Cevat Özmen, heykele yapılan saldırıyı öğrendikten sonra üzüldüğünü ifade ederek, \"Bu güzel bir anı, hatıra. Saklanacak güzel bir heykel. Sarhoş mu kırdı, çocuk mu kırdı, ne olduğunu bilemedik. Olmaması lazım. Bu tür şeylerin yaşanmaması lazım. Yapıldığını gördüm ve çok mutlu oldum\" dedi. Polisin başlattığı soruşturma kapsamında heykele saldıran kimliği belirsiz kişi ya da kişileri arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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